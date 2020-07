Quelle affaire, cette crise du corona." Bertrand Crasson (48 ans) garde le sourire derrière son masque, et son humour est resté intact. "C’est surréaliste de jouer sans public. On ne peut même plus engueuler l’arbitre, parce que tout le monde vous entend."

Deux mois après sa mise à l’écart surprenante comme T1 du FC Dudelange, Crasson a brisé le silence. Mais vu ses 17 ans à Anderlecht, c’est surtout son RSCA qui était le sujet de conversation pendant notre interview du week-end.

Kompany est absent pendant un mois, Bertrand.

"Je me demande bien qui va le remplacer. Ce n’est pas le hooligan qui va faire oublier Vincent. (rires)"

(...)