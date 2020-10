Gert Vande Broek, le sélectionneur de l’équipe féminine de volley, est aussi le mentor de Vincent Kompany. "Quand il est revenu à Anderlecht, vers le mois de mai 2019, j’ai été contacté par son entourage. Vincent cherchait quelqu’un dans le monde du coaching. Apparemment, on lui avait parlé de moi. Ça n’a pas pu se faire directement car je n’avais pas le temps. Mais j’ai pris un congé sabbatique à l’université de Louvain et nos contacts ont vraiment pu débuter ces derniers mois", explique-t-il.

Même si Kompany a lui-même employé le mot, Vande Broek ne se considère pas comme un "mentor". "Je ne suis pas son entraîneur. Je suis quelqu’un qui a une vue sur d’innombrables publications en rapport avec le coaching. Et j’ai aussi pu faire quelques expériences pratiques, avec plus ou moins de succès (rires). Vincent n’est pas le seul coach avec qui je suis en contact, mais je dois dire que c’est un élève très curieux. On parle de sujets comme la gestion d’un groupe, les styles différents de leadersphip, l’autogestion d’un groupe, la perception d’un entraîneur, etc."