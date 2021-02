Le hasard veut qu’Anderlecht et l’Union se rencontrent deux fois en trois saisons en Coupe. Mais il y a 50 ans, les deux clubs de tradition s’affrontaient deux fois par an avec comme enjeu le titre honorifique de meilleur club de Bruxelles.

Pour l’occasion, nous avons organisé un face-à-face (à distance) entre deux icônes de l’époque, Christian "Witte" Lauwers (Unioniste entre 1962 et 1974) et Gille Van Binst (Anderlechtois entre 1966 et 1980). Le Hoeilaartois Lauwers (74 ans), meilleur buteur de l’Union en 1971 et auteur de cinq buts en un match à Gand (4-8), a joué neuf derbys et en a gagné trois, Van Binst (69 ans) en a disputé six pour quatre succès.

(...)