Mardi prochain, Anouar Aït El Hadj fêtera ses 19 ans. Il aura joué 26 matchs comme joueur professionnel et aura reçu 1 684 minutes de jeu, dont 26 devant 20 000 spectateurs, 10 minutes devant 6 000 personnes et 1 648 minutes devant quelques dirigeants et journalistes.

Anouar est comme un bébé d’un an pour qui tous les gens (sauf ses parents) portent un masque : il ne sait pas ce que c’est de jouer dans un stade comble. Et il ne sait donc pas à quel point il serait adoré par le public d’Anderlecht. Pur produit de Neerpede, Aït El Hadj serait déjà le chouchou des supporters. Si Anderlecht a remonté la pente et est à un point des playoffs 1, c’est en bonne partie grâce à lui.