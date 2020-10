Le Jamaïcain Lawrence fera ses débuts au poste de back gauche à la place de Mykhaylichenko mais il serait plus difficile de remplacer Murillo et Verschaeren. Sardella, la doublure de Murillo, est toujours out (pubalgie) et Bundu, le joueur le plus apte à jouer à gauche à la place de Verschaeren, n'a pas convaincu à Courtrai. "J'ai déjà connu ça dans ma carrière de joueur: toujours revenir après une blessure. C'est pareil comme coach maintenant. Il faut essayer de rester positif en trouvant les solutions, même si la situation semble parfois absurde..."

Déjà privé de Mykhaylichenko (toujours en quarantaine), Coach Kompany risque de perdre deux autres pions importants de son onze victorieux la semaine passée à Courtrai: Murillo (adducteurs) et Verschaeren (cheville) sont incertains pour la venue de l'Antwerp. "On va voir au jour le jour jusqu'à dimanche avec ces deux joueurs. Si Yari avait 32 ans, on lui aurait fait un gros tape et on l'aurait fait jouer en lui disant "bonne chance". Mais il est jeune et il faut être prudent."