Considéré comme un des plus grands talents de Neerpede le jeune Kristian Arnstad fait de plus en plus parler de lui. Arrivé en septembre 2019 au RSCA à l'age de 16 ans, le jeune Norvégien est considéré comme le meilleur transfert de Frank Arnesen, qui a été directeur technique d'Anderlecht durant 9 mois.

Après une période d'acclimatation, le jeune Arnstad a notamment joué en match amical avec l'équipe première contre Leverkusen. Un match lors duquel il a fait forte impression. Vincent Kompany l'a d'ailleurs déjà repris plusieurs fois dans le groupe de l'équipe première, il était même sur le banc ce dimanche contre Eupen.

Mais c'est en U21 que le jeune crack continue de se faire les dents. Ce lundi, il a inscrit un magnifique coup-franc lors du Clasico U21 contre le Standard (3-2). Les autres buteurs mauves sont Nils de Wilde et Anouar Ait El Hadj. À noter, la présence comme titulaire d'Anthony Vanden Borre lors de ce match.