Le Standard. Seul le club liégeois est parvenu à se qualifier pour les playoffs 1 en accusant trois unités de retard (2017-18). Anderlecht est sept points derrière Malines. Et Zulte Waregem et Genk lorgnent également, et avec quelques unités d’avance sur le Sporting, sur la sixième place.

Mission impossible ? Presque, nuance-t-on à Anderlecht qui veut y croire pour plusieurs raisons.