Quand de grandes nations de football comme l’Angleterre et l’Allemagne se battent pour qu’un attaquant opte pour leur sélection, c’est qu’il a quelque chose dans le ventre. L’attaquant en question est Lukas Nmecha (21 ans, 1m85, 80 kilos), prêté par Manchester City à Anderlecht. Sans option d’achat, puisqu’il est en fin de contrat en 2021.

En 1998, huit ans avant le passage de Vincent Kompany à Hambourg, Nmecha est né dans la ville hanséatique d’une maman allemande et d’un papa nigérian. Quand il a 8 ans, la famille déménage à Manchester. Un an plus tard - en 2008 - un scout de City découvre le petit Lukas lors d’un tournoi scolaire. L’année même où Kompany est transféré de Hambourg à Manchester City.

(...)