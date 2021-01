Le jeune ailier serbe retourne au FC Emmen, actuellement dernier en Eredivisie, jusqu’en fin de saison. Il a déjà joué pour le club néerlandais il y a pile un an pour une durée de six mois. Adzic était prêté en Turquie au club d’Ankaragücü, une formation du bas de tableau. Il n’y a joué qu’un peu plus de 400 minutes et espère retrouver du temps de jeu à Emmen.