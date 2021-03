Le Danois est, pour l’instant, un énorme flop. Cela inquiète au RSCA et dans son entourage mais l’espoir existe encore, notamment grâce au travail d’un coach mental allemand.

Quand Vincent Kompany a déclaré qu’il avait vu beaucoup d’occasions lors du nul contre Malines dimanche, on n’a pas pu s’empêcher de penser à Jacob Bruun Larsen.

Monté au jeu à 20 minutes du terme, le Danois s’est retrouvé plusieurs fois dans une situation potentiellement dangereuse. Un bon contrôle, un bon choix et la possibilité de but se serait offerte. Mais face au KaVé, le joueur prêté par Hoffenheim n’a réussi qu’une chose : être encore pire que lors de ses précédentes prestations. Où est le joueur qui enchantait le Gelbe Wand à Dortmund en compagnie d’Axel Witsel, de Thorgan Hazard et de Jadon Sancho il y a quelques mois à peine ?

(...)