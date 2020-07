Anderlecht vient de prolonger le contrat d’Antoine Colassin jusqu’en 2025. Yari Verschaeren va bientôt suivre. Les deux prolongations confirment que le Sporting reste fidèle à sa politique de jeunes. Le slogan In Youth We Trust est plus que jamais d’actualité.

Retour au 8 mai 2018. Les médias sont invités à une grande conférence de presse de Marc Coucke, mais rentrent chez eux quelque peu déçus par le contenu du message. Au lieu d’annoncer l’arrivée d’un grand nom, Coucke dévoile que onze jeunes, surtout des U17, reçoivent un contrat pro.

(...)