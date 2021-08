Il est monté un quart d’heure à peine, mais il a fait drôlement mal à l’arrière-garde des "Groen en Zwart". Mais s’il est passé tout près de se montrer décisif lors d’un deuxième match d’affilée, Francis Amuzu a manqué de justesse (78e) mais aussi et, surtout, buté sur un Thomas Didillon attentif (82e, 83e et 90e+4). Une réalité qui ne l’empêche toujours pas de se débarrasser de cette étiquette de gaspilleur, à l’image de son face-à-face manqué (90e+2, mais il était quand même hors jeu). "Nous avons déjà été dans cette position face à une équipe d’Yves (Vanderhaeghe), nous savions que quand le match allait s’ouvrir, nous aurions des possibilités car le Cercle allait pousser haut et dur et, dans ce contexte, Francis a bien exploité sa vitesse", a analysé Vincent Kompany qui ne s’inquiète pas du retour statistique de son flanc. "Ça vient avec la maturité. Nous avons besoin de joueurs capables de faire la différence. C’est important d’avoir des joueurs pareils qui peuvent monter comme ça."

Le coach a déjà remarqué des progrès dans le chef de son ailier. "Francis a changé. Il est au courant de ses qualités. Tout est une question d’âge. Il met en avant sa qualité et se crée des occasions grâce à cela."

Le Diablotin a même eu le droit de tirer un coup franc… dont la belle trajectoire a malheureusement été stoppée par Didillon. "Le fait qu’il ait tiré le coup franc ? C’est par mérite pour ce qu’il a montré à l’entraînement. C’est clair."