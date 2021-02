Frank Boeckx se confie enfin, deux ans après sa retraite: "J'ai arrêté pour ne pas devenir invalide" AnderlechtInterview Yves Taildeman © Belga

Alors que Silvio Proto a pris sa retraite à 37 ans, Frank Boeckx, gardien des Mauves lors du dernier derby bruxellois en 2018, a rangé ses gants dans l’anonymat à 33 ans, tout en restant à Anderlecht. Voici sa première interview depuis plus de deux ans.



Le timing de l’interview n’est pas fortuit. Anderlecht - Union (0-3) du 27 septembre 2018 reste le dernier match de Boeckx au Parc Astrid. Puis, il a encore joué un match (européen), en décembre, à Zagreb (0-0). "Tiens, j’avais oublié ce match contre l’Union, sourit-il. J’ai d’ailleurs évité d’en parler à Percy Tau, qui nous avait fait très mal avec ses accélérations (rires). Maintenant, on connaît mieux l’Union. On sait qu’on doit prendre ce match au sérieux, que c’est un adversaire redoutable. À cette époque, on passait une période difficile. Et c’est vrai, j’ai commis une bourde sur le deuxième but. Mais j’ai toujours été un gardien pro-actif, j’ai voulu corriger l’erreur d’un autre."



(...)