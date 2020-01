Frankie Vercauteren est allé trouver les fans : "Je ne condamne pas les chants après le match."

Contre ses habitudes, Frankie Vercauteren est allé saluer les supporters, qui continuaient de chanter "Shame on You" malgré la victoire. "Je ne le fais pas tout le temps. Mais ici je trouvais qu’il fallait qu’on s’excuse pour le jeu livré. Donc, je présente nos excuses ! On a beaucoup de travail. On en est conscients. Je comprends et respecte la réaction des supporters. Je ne condamne pas leur geste. Ils peuvent réagir de cette façon après le match, du moment qu’ils nous soutiennent pendant la rencontre. Ils nous ont déjà tellement aidés ces derniers mois que je comprends leur déception. Nous voulons les rendre heureux, mais on n’y est pas parvenus."

Et dire que la première mi-temps contre le Club Bruges, avec un pressing haut, était si bonne. "Le but était le même : de prendre le Cercle par la gorge", assure Frankie. "Mais si on ne gagne pas ses duels, quand on perd la deuxième balle et quand on laisse trop d’espaces, on ne peut pas réaliser le même match que contre le Club. Contre le Club, tout le monde était affûté. Ici, ce n’était ‘que’ contre le Cercle. C’est la même ville, mais pas la même équipe. Quand on est Anderlecht, il faut aborder chaque match de la même façon. On est trop inconstants. Chaque semaine est une finale pour nous. Pas seulement contre le Club."

Cette semaine, Vercauteren avait senti un coup de mou à l’entraînement. "J’avais aussitôt réagi et averti les joueurs. Un jour sans à l’entraînement peut toujours arriver. Au dernier entraînement, j’ai retrouvé la qualité requise."

Le T1 préfère retenir le peu de positif du match. "On a gagné et on s’est battus jusqu’à la dernière minute. Beaucoup de buts tombent dans les arrêts de jeu. Le reste, oublions-le."