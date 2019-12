À sa conférence de presse, Frankie Vercauteren n'a pas trop voulu rentrer dans les détails par rapport à la lettre qu'Anderlecht a publiée la veille sur son site, expliquant que le club ne vise le titre qu'en 2022.

"Bien sûr que je suis à 100% derrière la lettre, sinon je ne l'aurais pas signée", dit Vercauteren. "Cette lettre est le résultat d'un travail d'équipe. Si elle diminue la pression sur mon équipe? Pas du tout. Il faut de la pression à Anderlecht. Pour le reste, je ne ferai pas de commentaires. Bien sûr que j'ai un avis. Mais cela fait des années que je le garde pour moi."

Et quid de ses joueurs douteux pour dimanche, Kompany et Chadli? "On va décider avant le match. Ils ont déjà participé aux entraînements, mais de façon contrôlée. On a même dû freiner Vincent, aujourd'hui."