"C'était un vrai Bruxellois. Un homme modeste qui ne référait jamais à sa carrière ou à la mienne quand on se parlait. Je respectais sa carrière et son talent et vice versa. C'était un grand monsieur à tous les niveaux qui était très réaliste et gardait les pieds sur terre. Il était aussi un grand fan de foot. Parfois, dans le courant des années, je le voyais dans la Brasserie de la Gare à Berchem Saint-Agathe, où il venait souvent. J’ai connu quelques chouettes moments avec lui, notamment lors de l'enregistrement d’un disque. Je ne garde que des bons souvenirs de lui. Courage à sa famille!"