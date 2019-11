Frankie Vercauteren était déçu par le résultat d’Anderlecht, mais pas par la prestation de ses joueurs.



"On progresse", dit-il. "Mais on n’a pas eu la chance qu’il faut pour gagner ce genre de match, contre une bonne équipe, qui nous a fait mal dès le début. Et certaines décisions ne nous ont pas aidés."



Le coach d’Anderlecht visait l’arbitre Van Driessche, vers qui il s’est dirigé après le match pour lui dire ses vérités. "Je suis entraîneur, donc je vois les choses différemment que lui. C’est lui qui a pris les décisions, pas le VAR. Mais je ne lui en veux pas pour l’une ou l’autre phase. C’est plus dans la totalité. Mais je dois respecter l’arbitre. Tout le monde a le droit de faire des erreurs."

À 3-1, les trois points semblaient acquis. Vercauteren: "Moi, je savais que ce n’était pas le cas. Tout peut arriver dans le Mazzu-time. Je savais que Gand mettrait la pression, et qu’ils pouvaient nous faire mal avec leur taille."

Les deux buts encaissés en fin de match sont un nouveau coup dur pour Anderlecht. Vercauteren : "Les joueurs étaient abattus dans le vestiaire. Ils ne doivent pas l’être. Je suis content de l’efficacité et du travail défensif. Félicitations aux joueurs. On doit tourner le bouton."