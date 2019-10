Le Sporting a présenté à la presse son nouvel entraîneur.

C'est avec quelques minutes d'avance sur le programme que le Petit Prince du Parc Astrid est entré dans la salle de presse du Lotto Park. "Beaucoup de personnes ont changé ici", sourit d'emblée le nouveau T1 mauve, près de douze ans après avoir dirigé son dernier match pour le Sporting.

"Mais moi je ne suis pas revenu ici pour tout changer, plutôt pour améliorer les choses et aider mon club parce que tout le monde sait mon attachement pour le Sporting."

Ayant quitté OHL dans la précipitation, Franky Vercauteren a tenu à remercier le club de D1B de lui avoir permis de revenir à la maison. "Tout s'est fait rapidement, en 48 heures, et je n'ai pas eu l'occasion de beaucoup réfléchir", concède encore le coach.

Les remerciements, il les a également adressés au Sporting, à d'autres clubs qui lui ont adressé des félicitations ainsi qu'aux supporters. "Je peux comprendre leurs manifestations de mauvaise humeur, mais nous avons besoin de leur soutien positif", rappelle encore celui qui a été champion de Belgique à deux reprises avec les Mauves.

"Nos ambitions sont grandes, mais il faut rester réalistes. Je n'ai pas regardé le classement et je ne le ferai qu'en fin de saison", ponctue celui qui voit d'un bon œil sa cohabitation avec Vincent Kompany et qui compte enfiler le bleu de travail au plus vite.