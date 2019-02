Dans le car, tous les Anderlechtois étaient très déçus. Forcément. Mais pas tous exactement pour les mêmes raisons. Certains estimaient qu’il aurait fallu verrouiller pour garder le point du match nul, d’autres pensaient qu’un succès mauve aurait été mérité.

Le but décisif de Mpoku cristallisait toutes ces divergences de vue. "On voulait vraiment aller gagner ce match car on contrôlait bien" , pestait Najar. "Le Standard n’a marqué que sur un contre, c’est de la chance. On a eu des occasions et on méritait beaucoup mieux" , enchaînait Kayembe.

Total autre son de cloche chez d’autres Anderlechtois. "On est sortis de nos positions et Kara s’est retrouvé seul. Ce n’est pas logique" , expliquait Kums. "On souffrait en seconde période et on ne trouvait plus les solutions. On aurait dû être plus prudents sur le second but du Standard" , poursuivait Lawrence.

Ce second but liégeois, Kara l’assumait. "J’en prends la totale responsabilité" , disait-il. "J’essaie de gagner le duel avec Mpoku et je le perds. Sans ça, on prend un point."

"Mais je ne trouve pas que Kara soit fautif" , corrigeait Rutten, son coach. "J’ai surtout été surpris par notre manque d’intelligence. On s’est fait prendre sur contre-attaque. Comment est-ce possible, à deux minutes du terme, dans un match en déplacement face à une si bonne équipe ? On voulait tellement gagner qu’on s’est totalement dégarnis. Nous avons pourtant des joueurs expérimentés dans l’équipe, non ? Quand on ne sait pas gagner des matchs pareils, il faut tout faire pour ne pas les perdre."

Le débriefing du Clasico risque d’être tendu à Neerpede. " Mais on doit surtout se tourner vers l’avenir et tourner directement la page de ce match" , positivait Kayembe.

Reste que le Sporting, dribblé par Gand et Saint-Trond ce week-end, est septième, à 540 minutes de la fin de la phase classique. Avec encore des matchs contre l’Antwerp et le FC Bruges. "On est hors du top 6 maintenant, mais c’est après trente journées que ça se décide. Je suis convaincu que ça se jouera jusqu’au bout, mais je reste optimiste. On mérite d’y être" , estimait Kara.

Sur ce point, tous les Anderlechtois étaient d’accord : la prestation de l’équipe était positive à Sclessin, malgré la défaite. "On peut être contents de la première période. Dommage qu’on n’arrive pas à garder ce niveau après le repos. Ça doit quand même donner de l’espoir pour la suite du championnat" , analysait Kums.

Comment expliquer cette différence de niveau entre les deux périodes ? Là encore, les versions n’étaient pas les mêmes à la sortie des vestiaires. Quand on demandait à Kums et Verschaeren s’il s’agissait d’un problème de condition physique, les deux médians s’emportaient : "Mais non, pas du tout, il n’y avait pas de fatigue."

Dans le même temps, un étage au-dessus de la zone mixte, Rutten reconnaissait pendant la conférence de presse des entraîneurs que cela avait clairement eu un impact. "On a réussi à imposer notre jeu en première mi-temps, mais après le repos on a accusé le coup physiquement. Trop de joueurs ont trop peu de rythme dans les jambes, pour diverses raisons. Kara, Verschaeren, Obradovic et Zulj sont de bons exemples. Et les joueurs qui sont montés au jeu étaient médicalement aptes à jouer, mais n’étaient pas ‘match fit’ , comme on dit."

Le Néerlandais espère maintenant retaper totalement Trebel et Dimata pour la venue de Zulte Waregem dimanche prochain. "Je sais qu’il reste plusieurs affiches, comme Bruges et l’Antwerp, mais on doit se dire une chose : chaque match vaut trois points, peu importe l’adversaire. On ne doit penser qu’à Zulte et à rien d’autre. On doit gagner tous ensemble pour aller en playoffs 1" , lâchait Kara avant de rentrer dans le car.