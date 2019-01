Fred Rutten a d’emblée été confronté aux faiblesses d’Anderlecht. "Lors de la première mi-temps, le match était équilibré", dit-il. "J’avais l’impression que l’organisation était bonne. Les occasions de Gand provenaient de pertes de balle de notre part. Souvent, on a été imprécis en possession du ballon. En seconde mi-temps, après la sortie de Gerkens, qui s’est pris un coup sur la cuisse, on n’avait plus le match en main. Et après la carte rouge d’Amuzu, le match était joué."

Comment éviter les pertes de balle ?

"Lors de mon arrivée, j’ai senti un manque de confiance chronique. Les erreurs en sont la conséquence. Le seul médicament est la victoire."

Allez-vous demander plus de renforts que seulement un attaquant ?

" (Petit sourire) Dans l’émotion, on pense souvent noir ou blanc, après un match. Vu qu’on a perdu, je pense noir. Donc oui, plusieurs renforts sont souhaitables."

Mené, vous avez sorti votre attaquant de pointe.

"Je peux expliquer ce choix. Doku est très rapide, il peut être très dangereux. Je connais Derijck, et je me suis dit qu’il pourrait lui faire mal. Cela a presque été le cas."

Vous pouvez en dire plus sur Dimata, Zulj et Trebel ?

"Dimata a une blessure, mais la loi de la vie privée m’interdit de préciser ce qu’il a (NdlR : c’est une blessure au genou) . Zulj n’a plus joué de match depuis le 15 décembre (il avait marqué contre Admira Wacker) ; il accuse donc un retard physique. Au mieux, il sera sur le banc contre Eupen. Trebel, lui, devrait pouvoir rejouer."

Est-ce que tout le côté positif ressenti au stage a disparu ?

"Non. Il faut toujours tenir compte d’une défaite à Gand, même si des défaites ne font pas partie de la culture de notre club. Mais mon équipe sera prête pour Eupen."

Vous tenez compte d’une non-qualification pour les playoffs ?

"Ce 1-0 fait mal. Mais il nous reste huit matchs. On devra bosser, parce que ce ne sera pas évident de terminer dans le top 6."