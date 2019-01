Fred Rutten a prôné le réalisme à son premier point de presse d’avant-match. “On ne va pas à Gand pour amuser les gens.”

Fred Rutten est un homme charmant. Avant la conférence de presse de ce vendredi, il a fait le tour de la salle de presse pour serrer la main à tout le monde. Par contre, il faut s’attendre à des discours moins explosifs que ceux de Hein Vanhaezebrouck.

Hier, il a multiplié les clichés. “À Gand, on peut perdre, gagner ou faire un nul. […] Le match n’est pas décisif pour le reste de la saison. On prend match par match.”

Mais il a aussi fait quelques déclarations qui ont du sens. Alors qu’il parlait encore du titre lors de son arrivée au club (“À Anderlecht, il faut viser le plus haut possible. On va essayer d’être champion.”), il semble avoir changé de discours. “Le premier objectif est d’atteindre les playoffs. On a les qualités pour y parvenir, mais ce sera un sacré combat, vu la position où on se trouve. C’est la réalité. Si on atteint les playoffs, on pourra fixer de nouveaux objectifs.”

Est-ce qu’il aurait quand même été déçu par ce qu’il a vu aux entraînements et lors des deux matchs amicaux ?

Autre mise au point : même s’il est un coach qui aime le beau football, ce n’est pas ce qui comptera à Gand. “On va entamer le match comme un match européen à l’extérieur. On doit être réaliste. Les points comptent, le but n’est pas d’amuser les gens. Je sais qu’un club comme Anderlecht brûle après chaque défaite, et c’est normal. Je veux donc voir une équipe stable. Mais on va à Gand avec un sentiment positif. Non, on ne va pas encore vraiment voir mon empreinte. J’ai eu trop peu de temps pour cela.”

Sa conclusion : il ne faut pas attendre des miracles. “Un nouveau coach n’est pas un magicien qui agite sa baguette magique et qui résout tous les problèmes.”

Des renforts pourraient l’aider à réussir son défi. “S’il y a quelque chose d’intéressant dans la dernière semaine du mercato, je ferai signe à la direction. Par expérience, je sais que des choses bizarres peuvent se passer dans la dernière ligne droite.”