Le Sporting arrive dans la phase finale des négociations pour son entraîneur. Avec l’idée de l’avoir pour le stage qui débute lundi.

Si le Danois Kasper Hjulmand reste candidat, un autre nom pourrait coiffer tout le monde sur le fil : Fred Rutten.

Le Néerlandais de 56 ans est libre et présente l’avantage d’être d’accord de signer pour seulement six mois. Hjulmand demande, lui, un contrat d’un an et demi minimum.

Rutten a entraîné, entre autres, le PSV, Schalke et Feyenoord. Il a quitté le Maccabi Haïfa il y a deux mois.