Ce dimanche soir, Fred Rutten a assisté à sa première victoire depuis son arrivé à Anderlecht. Voici sa réaction ainsi que celles de plusieurs autres acteurs de la rencontre.

Peter Zulj : "Ce qui me rend le plus heureux, c'est la victoire. On a bien joué en deuxième mi-temps. Je ne suis pas encore à 100%. Je dois encore me remettre en forme, j'espère bien travailler la semaine prochaine pour être encore mieux le week-end suivant. C'est un bon championnat, c'était un match difficile. J'ai eu une bonne impression. C'était très important de débuter par une victoire."

Hendrik Van Crombrugge : "Un peu de déception car on a fait une bonne première mi-temps. On a bien tenu le zéro mais on a été trop mou et nonchalant. Cela est devenu difficile après le premier but qui a donné confiance aux Mauves. Après le deuxième but anderlechtois, nous n'avions plus les possibilités de sortir."

Claude Makelele : "C'est une déception car on a bien démarré et on était bien en place. On les a fait douter. On a fait quelques erreurs tactiques, on les a remis en vie. Quand ils ont égalisé, c'est un autre match. Ils ont poussé. Sur certaines actions, on revoit la vidéo et sur d'autres non… On méritait le match nul dans la mesure où on a fait ce qu'il fallait. L'arbitrage a été correct mais le hors-jeu non-sifflé sur le deuxième but anderlechtois nous a quand même pénalisés."

Fred Rutten : "Je suis assez positif même s'il y a encore des points à travailler. L'équipe a montré du caractère et de la force. C'est sympa de se reprendre quand on est mené et de finalement gagner le match. Je préfère ne pas parler de l'entrée de Zulj car je ne veux pas parler de manière individuelle. On avait le contrôle en première mi-temps mais sans parvenir à créer suffisamment. Notre prochain match va être compliqué au Standard. Il faut profiter de ce résultat et bien préparer la prochaine rencontre."