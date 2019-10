Fred Rutten et Anderlecht, ça n'a jamais collé. Arrivé début janvier au Sporting, le Néerlandais a pris la porte le 16 avril, soit quatre mois et demi après sa prise de fonction. Mais l'ancien coach à succès de Feyenoord affirme tout de même avoir passé un bon moment chez les Mauves. "Anderlecht est un club fantastique, j'y ai vécu de très bons moments, je le pense vraiment. Seulement...", commence-t-il dans une interview accordée au quotidien flamand Het Laatste Nieuws.

L'aventure de Rutten ne s'est pas déroulée de la meilleure des façons. Sportivement, le coach néerlandais, n'a pas pu accomplir de miracles. S'il a réussi à qualifier le Sporting in extremis pour les Play-offs I, les quatre défaites consécutives lors des quatre premières rencontres, lui ont été fatales. "Je ne pouvais pas changer Anderlecht. Selon moi, beaucoup de choses auraient dû changer à Anderlecht. J'ai été surpris du manque d'expérience à la tête du club, des personnes qui connaissent le football sur le bout des doigts." se souvient-il.

Durant son passage, un moment en particulier l'a marqué: la rencontre arrêtée face au Standard à Sclessin suite aux nombreux jets de fumigènes de la part des supporters mauves. "Je n'en croyais pas mes yeux. C'était le chaos, un champ de bataille. Je suis dans le football depuis longtemps (depuis 1980), mais ça c'était vraiment... C'était incroyable." se rappelle le Néerlandais.

Même s'il a quitté le club, Rutten continue de suivre le Sporting. Il en a profité pour donner son avis sur l'arrivée de Kompany: "J'ai beaucoup de respect pour lui. C'est une personnalité incroyable et un joueur fantastique. Mais le défi qu'il tente de relever est très périlleux." Avant de comparer la situation de Vince The Prince à la sienne huit mois plus tôt: "Si c'était moi à la place de Kompany, j'aurais déjà été licencié depuis longtemps."