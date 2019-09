Le T1 anderlechtois, Simon Davies, ne sait plus quoi dire pour justifier les mauvaises prestations de son équipe: "Nous sommes frustrés. Après avoir joué trop lentement en première mi-temps, on a eu deux ou trois bonnes occasions en seconde mi-temps. Mais on n’a pas su marquer. Je comprends la rage des supporters, qui dépensent beaucoup d’argent pour voir nos matchs. Pourquoi je n’ai pas mis Thelin plus tôt ? Roofe est un excellent attaquant et il n’a pas baissé les bras. On a pris le risque de le laisser longtemps sur le terrain. Mais on croit aussi en Thelin." Son collègue Arnauld Mercier, lui, n’était même pas euphorique, malgré le fait que son équipe ait pris un point historique à Anderlecht. "On aurait même pu gagner si on avait affiché un peu plus d’efficacité", soupirait-il. "Si on a souffert ? En première mi-temps, pas trop… Ce que je pense d’Anderlecht ? Je m’attendais à plus d’emballement."

La conférence de presse a à peine duré sept minutes. Pourtant, la 13e place d’Anderlecht soulève beaucoup de questions...