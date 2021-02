Fatigué et très pauvre offensivement, le Sporting ramène un point flatté de Bruges.

Pour les Anderlechtois, l’hiver n’a pas frappé assez fort à Bruges ce week-end. La remise du match aurait bien arrangé un Sporting fatigué et méconnaissable dimanche soir mais la pelouse du Jan Breydelstadion était plus que correcte vu les conditions climatiques, contrairement aux terrains d’Ostende, de Beveren et de Charleroi.

(...)