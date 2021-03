Frutos s'adresse aux supporters mauves juste avant de décoller pour Washington: "Continuez à croire en ce projet" (VIDEO) AnderlechtVidéo Y.T. avec rédaction en ligne C'est ce mardi que Nicolas Frutos quittait la Belgique.

Il y a un mois, on apprenait que Nicolas Frutos s'apprêtait à quitter Anderlecht pour devenir l'un des adjoints d'Hernan Losada au DC United. Le club de MLS, via l'ancien coach du Beerschot, a donc convaincu l'Argentin de tenter une nouvelle aventure outre-Atlantique, avec plus de responsabilités qu'il n'en avait dans le staff de Vincent Kompany.



L'heure du grand départ est arrivée, ce mardi matin. Nous avons pu croiser l'idole des Mauves quelques heures avant le décollage vers les Etats-Unis. "C'est toujours spécial pour moi de quitter Anderlecht. C'est la troisième fois, avec des circonstances toujours différentes, mais j'ai encore le sentiment que ce n'est pas fini" nous a-t-il expliqué.



Et quand on lui demande s'il a un message pour les supporters, Frutos les invite à "continuer à croire en ce projet" et les remercie pour les nombreux messages de soutien reçus.