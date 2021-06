On ne l’imagine pas quand on voit les looks des footballeurs, leurs bolides de luxe et leurs charmantes compagnes, mais des dépressions sont également monnaie courante dans le football.

Les inquiétudes des footballeurs ont plusieurs origines. Vu que la majorité ne gagne pas des fortunes - même si la perception est différente -, ils se posent des questions par rapport à leur après-carrière. D’autres ressentent une énorme pression de devoir aligner les bonnes prestations, et puis il y a ceux qui ne savent pas gérer des défaites ou des déceptions...