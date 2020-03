La DH a interviewé Gille Van Binst sur son balcon :

Non, je n’ai pas de masque. On n’en trouve pas à ma taille. J’ai une trop grande gueule."

Le coronavirus n’a pas atteint l’humour de Gille Van Binst, aujourd’hui âgé de 68 ans, mais sa vie est pourtant fameusement chamboulée. "Généralement, je regarde une dizaine de matchs de foot par semaine. Maintenant, je passe mon temps à regarder des films de guerre."

Au lieu d’une interview par téléphone, on a tenté une autre technique, plus originale : Van Binst sur son balcon et nous, trois mètres plus bas, afin de garder la distance.

Vous sortez encore de chez vous, Gille ?