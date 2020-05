Gille Van Binst pourrait raconter mille anecdotes sur son ami hongrois décédé jeudi.

Le décès d’Attila Ladinszky à l’âge de 70 ans touche surtout les plus anciens d’entre nous, qui ont vu jouer l’élégant Hongrois à Anderlecht entre 1973 et 1975. Ladinszky, meilleur buteur de la saison 1973-1974, était tellement excentrique qu’on pourrait remplir un bouquin avec des anecdotes à son sujet. La parole est à son ami Gille Van Binst, qui lui a rendu visite à Budapest en 2016 pour Foot Magazine. "Il m’a accueilli en costume blanc et nœud rouge", dit Gille. "Il est resté playboy jusqu’à la fin de ses jours. Il aimait les femmes, et vice versa. Un jour, il m’a demandé les clés de ma maison. Quand je suis rentré, il était dans mon lit avec deux demoiselles…"

Les sorties avec Ladinszky étaient des aventures à risques. "J’aimais aussi aller boire quelques verres, mais Attila était trop extrême. Il buvait 15 whiskys. La nuit après avoir gagné le titre à Beveren, match pour lequel il n’avait pas été sélectionné, il a eu un grave accident de la route à Bruxelles. Il s’en est bien sorti, vu que la victime dans l’autre voiture était supporter d’Anderlecht."

Van Binst a participé au passage de Ladinszky à Toulouse, en 1980. "Tout a bien commencé ; il a marqué lors de ses premiers matchs. Puis, il s’est fracturé le pied ; c’était le début de la fin. Lors d’une sortie, il a frappé des policiers avec ses béquilles. J’ai dû aller le sortir du cachot."

Avant tout, Ladinszky était un excellent footballeur. "Il avait le sens du but, un dribble génial dans les pieds et une fameuse accélération. Et souvent il marquait de jolis buts. Le public d’Anderlecht l’adorait et scandait : ‘Un, deux trois, Attila est là !’"