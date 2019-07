Douze ans après le départ de Franky Vercauteren à Anderlecht, un autre Vercauteren a pris place sur le banc du Sporting. Il s’agit de son fils Glenn (30 ans), le nouveau patron des physiothérapeutes du Sporting. Contre Ostende, il n’a pas encore vraiment dû passer à l’action. Mais à partir de cette saison, il montera toujours sur le terrain quand il y aura un blessé.

Vercauteren Jr. a suivi des études de physio mais s’est spécialisé dans le coaching personnel et dans la rééducation. Il a débuté comme physio à Eppegem, club de 3e Amateur. Puis, il a accompagné son papa en Russie, à Samara, où il s’est aussi chargé de la rééducation des joueurs. Mais il est revenu avant son papa en Belgique, pour poursuivre sa carrière de physio à l’Union. À la mi-juin, il venait de resigner un contrat à l’Union, mais Anderlecht est parvenu à le convaincre d’opter pour son projet.

Glenn est le troisième fils de Franky, qui a quatre fils et une petite fille. Sa carrière de footballeur a été très modeste. Il a joué comme défenseur central, arrière droit et gauche à Scup Jette, mais il a été freiné par une opération au genou à ses 16 ans. Il était droitier et n’avait pas le talent de son papa, qui est actuellement consultant sportif à OHL.