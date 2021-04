Grâce à la victoire de Genk en finale de Coupe de Belgique, les Mauves sont assurés, peu importe leur classement, d’obtenir au pire le quatrième ticket européen, synonyme de qualification pour le troisième tour de la Conference League. Autre conséquence directe de l’attribution des quatre premiers billets qualificatifs au top 4 : il n’y aura pas non plus de match de barrage. Le vainqueur des playoffs 2 ira donc directement au deuxième tour de la Conference League. La seule incertitude qui demeure étant de savoir si les Anderlechtois pourront forcer l’obtention d’un ‘ticket’ plus prestigieux en Europa League, voire en Champions League, en décrochant un classement plus avantageux au terme des Champions Playoffs.