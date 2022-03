Bohdan Mykhaylichenko (24 ans), l’arrière gauche ukrainien d’Anderlecht, est en train de vivre les émotions les plus extrêmes de sa jeune carrière de footballeur. Tandis que la guerre déclarée par la Russie à son pays entraîne des centaines de morts par jour, l’arrière latéral est acclamé par le public anderlechtois et chouchouté par ses équipiers.

Avant le début de l’invasion, Mykha avait d’autres soucis, d’ordre sportif ceux-là. Transféré de Luhansk - une région de l’est du pays, où les combats les plus intenses font râge - l’arrière gauche a été relégué sur le banc des réservistes depuis l’arrivée de Sergio Gomez. Son bilan de la saison 2021-2022, toutes compétitions confondues ? Réserviste à 32 reprises et 5 places de titulaire, dont 3 au poste d’arrière droit où, comme gaucher, il ne se sent pas à l’aise.