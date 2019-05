L'ancien milieu de terrain du Sporting d'Anderlecht se reverrait bien sous la vareuse mauve et blanche.

Guillaume Gillet vit une fin de saison palpitante du côté de Lens. L'ancien Diable Rouge dispute actuellement les barrages pour monter en Ligue 1. Lui qui avait inscrit le penalty décisif face au FC Paris rencontre Dijon ce jeudi soir. L'ancien médian des Mauves arrive en fin de contrat dans le nord de la France et n'exclut pas un retour au RSCA.

"Anderlecht vient de vivre l'une des pires saisons de son histoire, confie-t-il à nos confrères du journal Le Soir. Quand je jouais là-bas, on parlait de crise quand on perdait deux matches. Maintenant, c'est devenu banal. Anderlecht a signé un grand coup en rapatriant Vincent Kompany. Comme joueur, ce sera un super renfort, comme entraîneur, on verra. Il a toutes les qualités pour réussir, mais il aura tout à prouver. S'il le désire, il peut m'appeler, je suis en fin de contrat à Lens, et dans le football, on ne sait jamais. Cela me flatterait, et cela pourrait être excitant !"