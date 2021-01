Hannes Delcroix restera plus longtemps au RSCA. Hannes, qui a 21 ans et des racines haïtiennes, évolue au RSC Anderlecht depuis 2013. Aujourd'hui, il ajoute quelques années à son séjour en signant un nouveau contrat jusqu’en 2024, avec l'option d'un an additionnel.

Le défenseur central gaucher de 1m85 a fait ses débuts pour l’équipe première des Mauve et Blanc lors de l'été 2018. La saison dernière, il a été prêté au RKC Waalwijk, où il a figuré dans le onze de base 24 fois. Depuis septembre, il se retrouve toujours parmi les 11 du coach Vincent Kompany. Le sélectionneur national Roberto Martínez a récompensé ses prestations en lui offrant sa première sélection pour les Diables Rouges. Il a joué ses premières minutes lors du match victorieux contre la Suisse (2-1).

Peter Verbeke, directeur sportif du RSC Anderlecht: "Hannes peut servir d'exemple à beaucoup de jeunes joueurs et leurs entourages. Il a toujours été considéré comme un grand talent, mais ce n'est qu'avec beaucoup de patience, étape par étape, qu'il a fini par devenir joueur de base. Comme beaucoup de jeunes, Hannes devra encore apprendre de ses erreurs cette saison, mais il a tout pour viser un niveau encore plus élevé: il est gaucher, rapide, agile, agressif, intelligent et bon avec le ballon. Le club entier se réjouit de sa prolongation."