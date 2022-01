Taylor Harwood-Bellis quitte Anderlecht pour Stoke City, où il est prêté par Manchester City jusqu'au terme de la saison, ont annoncé les trois clubs mardi. Le défenseur central de 19 ans était arrivé à Anderlecht en début de saison, prêté par Manchester City. Il a disputé 19 rencontres, toutes compétitions confondues, sous le maillot mauve et blanc.

"Taylor a un grand potentiel et il s'en est bien sorti avec nous, mais en le laissant partir, nous offrons plus d'espace à nos propres joueurs formés au club, comme Delcroix, Kana et Debast", a expliqué le directeur général d'Anderlecht Peter Verbeke.

Anderlecht a donc décidé de laisser partir Harwood-Bellis, qui terminera la saison à Stoke City, en D2 anglaise, afin d'obtenir du temps de jeu. Stoke City occupe la huitième position en Championship après 24 journées.