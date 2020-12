Josh Cullen est un homme discret. Sur la pelouse, où il assume un rôle dans l’ombre, et dans la vie. Même quand il parle de lui, comme mercredi pour son premier contact avec la presse belge, l’Irlandais met l’équipe en avant.

Son choix pour le RSCA : "Quand l’opportunité de signer à Anderlecht s’est présentée, j’étais très flatté. C’est un club de tradition qui a toujours beaucoup d’ambition. C’est juste dommage de ne pas encore avoir pu découvrir les fans puisque c’est huis clos."

Son rôle sur le terrain : "On m’a décrit comme un ‘team player’ quand je suis arrivé et je ne trouve pas ça péjoratif du tout. Le foot est un sport collectif. Je vais sur le terrain pour faire ce que le coach me demande et aider mes équipiers. Si j’avais voulu penser à moi, j’aurais choisi un sport individuel."

Son départ de West Ham : "Choisir de quitter définitivement West Ham il y a quelques semaines n’était pas simple mais il fallait le faire à 24 ans. J’ai passé 15 années de ma vie là-bas et il y a forcément un peu de tristesse en partant. Pourquoi n’ai-je pas percé là-bas ? Franchement, je l’ignore. Il faudrait poser la question aux différents managers."

Sa rencontre avec Hazard : "Je n’ai reçu que sept minutes en tout en Premier League, dont cinq à Chelsea face à Eden Hazard en 2018. On voyait directement que c’était un phénomène. Ses changements de trajectoire, ses contrôles… J’étais heureux de me frotter à un tel joueur."

Sa vie avec Duchâtelet : "Lors de mon prêt à Charlton (2018-2020), Roland Duchâtelet était président. Je sais que ses rapports étaient compliqués avec les supporters à l’époque mais je n’ai eu aucun souci avec lui. Avec l’équipe, on se concentrait surtout sur le terrain."

Son changement de nationalité : "Je suis né en Angleterre mais mes grands-parents paternels étaient irlandais. Je suis très fier d’avoir rejoint l’équipe nationale. Mon papy et ma mamy ne sont plus là pour le voir malheureusement."