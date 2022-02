Jacky, le supporter qui a dû être réanimé en tribune samedi soir, a encore passé sa journée de dimanche à l’hôpital, comme le confirmait OHL via un communiqué publié dans l’après-midi.

Hendrik Van Crombrugge était proche de la scène et s’est rapidement intéressé à ce qui se passait. Par compassion, mais également car son fils de 6 ans n’était pas bien loin. "J’étais très préoccupé par mon fils. Il était en tribune et sa position était assez proche de ce qui s’est passé. Il est encore jeune, donc je voulais être certain que tout allait bien pour lui."

Le petit n’a d’ailleurs pas pu féliciter son père pour son bon match avant dimanche matin. "Il a dû rentrer avant la fin de la rencontre. Il était assez tard déjà. Puis, il était un peu choqué par la situation."