Nouveau capitaine. Homme de confiance de Kompany. Meilleur joueur de la saison passée. Qui mieux qu’Hendrik Van Crombrugge avec son franc-parler peut analyser le début d’une nouvelle ère à Anderlecht ? Monologue.

"Ne vous attendez pas à des discours dans un cercle"

"Les gens font une nouveauté du fait que je suis capitaine mais j’ai déjà porté le brassard 10 ou 15 matchs la saison passée. J’ai un rôle de leader dans ce groupe. Je transmets le message entre l’équipe et le staff dans son ensemble. On dit qu’il y aura un manque de leader sans Vincent mais ne pensez pas qu’on l’entendra moins que quand il était sur le terrain. N’ayez aucun doute là-dessus (rires). Sa présence se fera toujours ressentir. Je parle aussi beaucoup. Sans supporters, il est plus simple pour moi de guider les joueurs. Certains équipiers n’aiment peut-être pas ce dispositif car ils m’ont constamment sur le dos (rires)."

(...)