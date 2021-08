Au cours d'une seconde période plutôt inconstante, Anderlecht a concédé deux buts faciles, comme l'a analysé après coup le capitaine et gardien de but Hendrik Van Crombrugge. "Il y avait moyen de faire plus."

Après une première mi-temps solide, les Bruxellois ont pris une avance méritée de 2-1 à la pause, grâce à deux buts de Raman. "Nous avons concédé un but magnifique. Il est littéralement tombé du ciel. Nous avons été très bons dans ce match. Il n'y avait vraiment pas de quoi s'inquiéter", a déclaré Van Crombrugge.

"Ce but à la 46e minute est arrivé beaucoup trop vite. Après une bonne première périiode, c'était un coup dur. Nous avons eu du mal pendant un moment", a admis le gardien de but. "Et le troisième but de Vitesse était aussi un cadeau. Nous nous sommes battus pour revenir dans le match et nous aurions même pu gagner. C'est dommage que nous ne l'ayons pas fait, car c'était un match spectaculaire. Le rythme était élevé. Vous voulez gagner de tels matches".

La semaine prochaine, Anderlecht doit gagner à Arnhem pour assurer sa place dans la phase de groupe de la Conference League. Van Crombrugge croit en un bon résultat. "Nous allons à Arnhem avec beaucoup de confiance de toute façon", a déclaré le gardien de but, qui est heureux que le match de championnat contre La Gantoise le week-end prochain ait été reporté. "Cela nous permet de nous reposer ce week-end. Ce sera bien avant de retrouver Vitesse."

"Nous n'avons pas perdu et c'est le plus important" (Benito Raman)

Avec deux buts en première mi-temps, Benito Raman a marqué le match de son empreinte. "Nous avons joué contre une très bonne équipe, mais nous aurions toujours dû gagner", a déclaré Raman après une fin de match folle.

À la mi-temps, il n'y avait pas de problème, mais dès la première minute de la seconde mi-temps, des nuages orageux sont soudainement apparus au-dessus du Lotto Park. "Nous avons dû concéder l'égalisation immédiatement, ce qui était difficile. Après cela, nous n'avons jamais été capables de mettre la pression sur Vitesse. C'était aussi tout simplement une très bonne équipe." Le RSC Anderlecht semblait même se diriger vers une défaite, quand le remplaçant Verschaeren a égalisé à la 90e minute. Refaelov a même eu une chance de remporter le match, mais son penalty a heurté la barre transversale.

"C'était un match très fou", a déclaré Raman. "Il est regrettable que nous n'ayons pas gagné. Nous aurions pu le faire dans les dernières minutes. Mais nous n'avons pas perdu et c'est le plus important. Les buts en déplacement ne comptent heureusement plus double". Le week-end prochain, le RSC Anderlecht ne jouera pas. Cela s'est fait en concertation avec l'adversaire La Gantoise, qui doit aussi encore jouer son match de barrage retour de la Conference League, et la Pro League. Raman s'en félicite. "Cela nous permet d'avoir une semaine normale de préparation, au lieu de jouer un match tous les trois jours. Nous devons maintenant voir comment nous pouvons nous améliorer. A Arnhem, nous devons juste gagner."