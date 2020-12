G. Co.

G. Co.

G. Co.

Mauvaise nouvelle pour Hendrik Van Crombrugge. Absent depuis le 22 novembre et la rencontre au Beerschot à cause d'une blessure à la main, le gardien d'Anderlecht n'est pas prêt de revenir sur le terrain. Un examen récent a révélé une blessure au dos pour laquelle une opération rapide est la meilleure solution selon le communiqué du Sporting.

Van Crombrugge sera opéré ce mardi après-midi et sera absent au minimum pendant trois mois. "C'est un revers majeur, mais c'est malheureusement nécessaire. je vais travailler très dur après l'intervention afin de revenir rapidement et d'aider à nouveau l'équipe sur le terrain. Je reviendrai plus fort", a déclaré le gardien dans le communiqué.