Hernan Losada, le coach de l’équipe la plus excitante d’Europe, se confie avant de recevoir Anderlecht.

Le Beerschot n’a plus battu Anderlecht depuis 2007. Comme un symbole, Hernan Losada avait scellé le score à 2-0.

Treize ans plus tard, il a raccroché les crampons pour devenir coach. Le plus hype du pays, même. Il ne se passe plus un week-end sans nouveau feu d’artifice.

33 buts inscrits, 30 encaissés. Le Beerschot est l’équipe la plus spectaculaire d’Europe. Même dans la défaite, le show est assuré.

Et toutes les questions vont dans le même sens : "Peut-on encore s’attendre à une pluie de buts ce week-end ?"

(...)