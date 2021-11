Hésitant lors de ses précédentes sorties, Van Crombrugge espérera que ses prouesses face à OHL clôturent un chapitre difficile.

Même s’il aurait peut-être pu faire mieux sur le second but encaissé, le portier et capitaine des Mauves a sorti la meilleure prestation de sa saison dimanche dernier contre OHL. Non seulement en raison du penalty qu’il sauve dans les ultimes instants du match, mais aussi grâce à son précieux arrêt face à Al-Tamari en début de rencontre et à son double duel victorieux, face à ce même Al-Tamari et à Mercier, dans le dernier quart d’heure. Le fait que tous les Anderlechtois se soient précipités sur lui au coup de sifflet final n’est évidemment pas dû au hasard. Bref, le week-end dernier, Hendrik Van Crombrugge - bien aidé par Majeed Ashimeru - a littéralement gagné un point pour le Sporting.

(....)