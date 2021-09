Le président d'Anderlecht Marc Coucke et le club de football lui-même examinent l'opportunité de se porter parties civiles après l'inculpation des anciens dirigeants du RSCA pour leur vente du club à M. Coucke, a indiqué l'intéressé jeudi via le réseau social Twitter.

L'intégralité de l'ancienne direction du club de football d'Anderlecht a été inculpée pour son rôle dans la vente du club à l'homme d'affaires Marc Coucke, rapportaient jeudi l'Echo et De Tijd. En réaction à cette information, Marc Coucke s'est dit "heureux et triste à la fois", remerciant la justice pour son "enquête approfondie". Il examine l'opportunité de se porter lui-même partie civile et/ou le club d'Anderlecht, ce qui permettrait d'accéder au dossier et d'obtenir une éventuelle indemnisation.

Roger Vanden Stock, Herman Van Holsbeeck et Jo Van Biesbroeck sont poursuivis pour des irrégularités présumées lorsqu'ils ont vendu le club de football en 2017 à Marc Coucke.

Selon les montants qui circulent, l'homme d'affaires flamand aurait déboursé 5 millions d'euros de trop pour acquérir le club, écrivait De Tijd. La juge d'instruction bruxelloise Laurence Heusghem a clôturé son enquête et le dossier passera bientôt devant la chambre du conseil de Bruxelles. Elle devra décider si elle renvoie les trois hommes, ainsi que l'agent de joueurs Christophe Henrotay, vers le tribunal correctionnel.

Ce jeudi, la RTBF a également recueilli la lettre de Roger Vanden Stock à la police pour tenter de s'expliquer.