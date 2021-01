Ce premier épisode nous replonge dans le passage avorté du Diable au Sporting. Entre réunions secrètes et paroles non respectées. Récit de l’un des feuilletons les plus rocambolesques des derniers mercatos.

Le Soulier d’or est posé devant lui. Son éclat tranche avec les traits tirés de son nouveau propriétaire.

En ce 24 janvier 2014, Thorgan Hazard se plie au rituel de la traditionnelle conférence de presse au lendemain de son couronnement.

Pas question de réciter les banalités d’usage sur un trophée qu’il doit à ses coéquipiers en remerciant son entraîneur. Non. Le milieu prend la parole pour mettre fin à un feuilleton qui, depuis un peu moins d’un mois, tient toute la Belgique en haleine. "J’avais envie d’aller à Anderlecht mais cette décision de rester est la mienne. J’ai beaucoup discuté avec ma famille."