Peu avant la mi-temps du Topper en Anderlecht et Bruges, Wesley Hoedt était tout près d'ouvrir la marque pour les Mauves. Un but qui aurait sans conteste fait le tour de la toile. Le Néerlandais a en effet bien failli lober Simon Mignolet sur une frappe de plus de 50 mètres.

Si le ballon était bien cadré - ce qui est déjà un exploit à cette distance - le gardien brugeois, légèrement avancé au départ de la frappe, était tout de même attentif et a pu repousser in extremis le ballon pour empêcher le but d'ouverture.