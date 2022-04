Contrôle, jonglage et volée du gauche à la retourne. Sans ce maudit poteau, Khalilou Fadiga aurait inscrit l’un des plus beaux buts de l’histoire des finales de Coupe de Belgique. Plus beau même que la fameuse volée de Lior Refaelov face à Anderlecht en 2015. Au point que, malgré la défaite de son équipe en mai 2008 face aux Mauves (2-3), sa tentative est restée ancrée dans les mémoires. Installé dans un restaurant bruxellois, le Sénégalais s’arrête et nous dévisage. "Anderlecht a eu de la chance." Son sourire revient et il lance avec humour : "Proto a certainement été à l’église le matin. C’était chaud pour lui."