44 buts en cinq ans au Cercle et 42 buts en dix ans à Anderlecht : voilà le bilan de Iachtchouk dans les deux clubs de son cœur. "Les matchs les plus inoubliables ? J’en prends deux lors desquels j’ai marqué un but : le fameux 0-6 au Standard avec Anderlecht, et le 4-2 contre Salzbourg en Coupe d’Europe, alors que nous étions menés 0-2 à la mi-temps. Je n’oublierai jamais ma première saison à Anderlecht, sous Boskamp. J’avais marqué lors de tous les matchs de Coupe, mais je ne parvenais pas à marquer en championnat. (Rires)"

(...)