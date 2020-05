Voici une simulation des maillots de la saison 2020-2021 avec les nouveaux sponsors.

La nouvelle est très récente et l’équipementier Joma n’a donc pas encore pu réfléchir à la façon dont le nouveau sponsor principal d’Anderlecht ornera le maillot version 2020-2021. Nous avons essayé une première simulation à sa place, sur base des maillots de la saison actuelle.

Le divorce entre BNP Paribas Fortis et Anderlecht est officiel depuis lundi, et l’annonce du nouveau sponsor principal - la banque Belfius - ne s’effectuera qu’en juin. Or, ce n’est pas la marque Belfius qui devrait figurer sur les maillots, mais le gestionnaire de fonds Candriam (un partenaire du groupe Belfius) et l’assureur DVV (une de ses filiales), et ce en alternance. Ainsi, Anderlecht pourrait aider les deux marques à devenir plus connues. En même temps, Belfius ne vexerait pas le Club Bruges et Charleroi, où elle sponsorise le centre de formation, tout comme c’était déjà le cas à Anderlecht cette saison.

Seulement, quelques questions se posent. Si Candriam et DVV figurent à tour de rôle sur les maillots, est-ce que les vrais fans devront s’acheter deux exemplaires ? Et est-ce que l’assureur DVV Verzekeringen - présent en Flandre - sera aussi écrit en français comme les AP Assurances ?

Les nouveaux maillots - donc encore sans sponsor - sont prêts et sont visiblement encore plus beaux que ceux de la saison actuelle. Mais il faudra attendre plusieurs semaines avant qu’ils ne soient présentés. Et même si DVV/AP et Candriam ne sont pas des marques trop encombrantes pour un maillot, il faudra s’habituer à l’après-BNP…