Frankie Vercauteren était ravi par la manière. "Elle doit nous booster avant Bruges."

Enfin, la chance nous a souri", nous indiquait un membre du staff mauve avant de retourner à Bruxelles. Frankie Vercauteren, lui, préférait souligner la mentalité et le bon match de son équipe.

"En seconde période, on a bien réagi au but du Standard", estimait Vercauteren. "Notre bloc était plus haut qu’en première mi-temps. À 1-1, on avait même le contrôle du match. Jusqu’au moment où on est tombés à dix…"

L’exclusion de Dewaele était évitable. Vercauteren aurait pu le remplacer. "J’y ai songé à la mi-temps et même avant la mi-temps. Ma seule alternative au poste d’arrière gauche était Kayembe (NdlR : Chipciu était 19e homme), mais il avait aussi une jaune. J’ai décidé de ne pas sortir Sieben, et tout semblait bien marcher en seconde période."

Finalement, Anderlecht a survécu. Le nul à Sclessin doit booster les Mauves en vue du match de Coupe contre Bruges. Vercauteren nuance. "Il faut être déçu avec ce point, parce qu’on veut toujours gagner. J’avoue qu’on ne méritait pas de gagner, mais la manière dont nous avons joué, est une bonne base pour affronter Bruges, la meilleure équipe de Belgique. J’espère qu’on pourra rivaliser avec eux."

Vercauteren n’était pas seulement charmé par le match de Van Crombrugge et Sambi Lokonga. "Pour beaucoup de jeunes, c’était la première fois qu’ils jouaient dans ces circonstances. Ce match était une expérience incroyable pour eux. C’était quand même contre le Standard, qui a une grande équipe. Quand j’ai regardé leur feuille de match, j’ai vu de la puissance, de la qualité, de la vitesse et de l’expérience. Et on a quand même pu leur répondre, même si c’était avec des hauts et des bas."